"لن نرقص على أنغام جليزر".. سكاي: موعد وصول العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن اقتراب العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد من الوصول، حيث تحدد موعده ليصبح غدا الجمعة.

اليوم ذاته سيشهد تقديم العروض من جانب المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن الملياردير جيم راتكليف ومجموعته الاقتصادية INEOS عن وجود رغبة واضحة في شراء النادي.

وتتولى مجموعة "راين" الاقتصادية الأمريكية تنظيم عملية البيع المحتملة نيابة عن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد.

وطالبت هذه المجموعة بتلقي العروض المبدئية لشراء النادي يوم الجمعة قبل العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا.

وترغب عائلة جليزر في الحصول على 5 مليار جنيه استرليني على الأقل لبيع النادي بالكامل، ولكن مصدر من داخل المعسكر القطري لشراء النادي قال لسكاي: "نحن لن نرقص على أنغام عائلة جليزر".

يأتي ذلك أيضا في ظل حاجة أرضية ملعب أولد ترافورد وأراضي التدريبات في كارينجتون إلى عملية إصلاح وتجديد، ورغبة مجموعة المستثمرين القطريين في إنفاق مبالغ قوية على الفريق وبنية النادي التحتية أيضا.

وتشير التقارير لكون العرض القطري يأتي بمباركة أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشجع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يكون العرضان القطري والسعودي فقط بدون اعتماد على اقتراض المال لتمويل الصفقة مقارنة ببقية العروض المرشحة.