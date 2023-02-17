مجموعة الأهلي - خماسي في وسط القطن ضد صنداونز

يبدأ القطن الكاميروني مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بخماسي في خط الوسط.

ويتواجد الفريقان ضمن مجموعة الأهلي التي تضم أيضا الهلال السوداني.

وجاء تشكيل القطن:

حراسة المرمى: جادين ألامباتنين

الدفاع: هوفيزي يوسوفا – نجوني علي – تشي مالوني

الوسط: بنينت واساو – باردون إينو – راسموس نجيزموزو – حاسانا مامادو – مصطفى إينوك

الهجوم: دجويل كايبا – برايس إيبودجي

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ولم يخض القطن مباراة الجولة الأولى ضد الأهلي وتأجلت بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2022.

فيما افتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.