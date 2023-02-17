مجموعة الأهلي - خماسي في وسط القطن ضد صنداونز

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

القطن الكاميروني

يبدأ القطن الكاميروني مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بخماسي في خط الوسط.

ويتواجد الفريقان ضمن مجموعة الأهلي التي تضم أيضا الهلال السوداني.

وجاء تشكيل القطن:

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حراسة المرمى: جادين ألامباتنين

الدفاع: هوفيزي يوسوفا – نجوني علي – تشي مالوني

الوسط: بنينت واساو – باردون إينو – راسموس نجيزموزو – حاسانا مامادو – مصطفى إينوك

الهجوم: دجويل كايبا – برايس إيبودجي

تعرف أيضا على تشكيل صنداونز من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ولم يخض القطن مباراة الجولة الأولى ضد الأهلي وتأجلت بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2022.

فيما افتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

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