مجموعة الأهلي - صانع ألعاب تشيلي في وسط صنداونز ضد القطن الكاميروني

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صندوانز تشكيل الفريق الذي يحل ضيفا على القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور مجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الفريقان ضمن مجموعة الأهلي التي تضم أيضا الهلال السوداني.

ويشهد التشكيل تواجد صانع الألعاب التشيلي مارسيلو أليندي في وسط الفريق والبدء بثلاثي في خط الدفاع.

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وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونيون ويليامز

الدفاع: خيلسيو موداو – جرانت كينينا – موثوبي مفالا

الوسط: مارسيلو أليندي - ثيبوهو موكوينا – سيفيلي موخليسي –- أروبيري موديبا

الهجوم: ثابيلو مورينا – كاسيوس مايلولا – نيو مايما

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وافتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

فيما لم يخض القطن مباراة الجولة الأولى ضد الأهلي وتأجلت بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2022.

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