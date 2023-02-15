مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر.. رأسية خطيرة من نيكيتياه
الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــ
ق 22: عرضية من زينتشينكو ورأسية من نيكيتياه تمر جوار المرمى
ق 15: خطورة من هالاند بعد عرضية محرز
ق 12: خطورة أولى من نيكيتياه
انطلاق المباراة
نرشح لكم
التشكيل – جورجينيو أساسي مع أرسنال.. وهالاند يقود هجوم سيتي ذا أثليتك: فشل المفاوضات بين ساوثامبتون وجيسي مارش بارتي يغيب عن أرسنال أمام مانشستر سيتي كلوب يتحدث عن أهمية ثنائية ليفربول أمام إيفرتون بالنسبة لـ صلاح وجاكبو مؤتمر رافينيا: نعرف كيف نفوز على مانشستر يونايتد.. وما زلت في حاجة للوقت هالاند: لا أفكر في التتويج باللقب حاليا.. هدفي هو إسقاط أرسنال مواجهة التلميذ والأستاذ.. أرتيتا يسعى لكسر عقدة جوارديولا والاقتراب من لقب الدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.. دوري الأبطال وصراع الصدارة في إنجلترا