مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر.. رأسية خطيرة من نيكيتياه

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

أرسنال ضد مانشستر سيتي - رياض محرز - جابريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 22: عرضية من زينتشينكو ورأسية من نيكيتياه تمر جوار المرمى

ق 15: خطورة من هالاند بعد عرضية محرز

ق 12: خطورة أولى من نيكيتياه

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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