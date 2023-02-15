مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر.. رأسية خطيرة من نيكيتياه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 22: عرضية من زينتشينكو ورأسية من نيكيتياه تمر جوار المرمى

ق 15: خطورة من هالاند بعد عرضية محرز

ق 12: خطورة أولى من نيكيتياه

انطلاق المباراة