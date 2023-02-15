التشكيل – جورجينيو أساسي مع أرسنال.. وهالاند يقود هجوم سيتي

يلعب الإيطالي جورجينيو في تشكيل أرسنال الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري الإنجليزي، والتي تقام بملعب الإمارات.

ويشارك اللاعب الإيطالي بسبب غياب توماس بارتي لاعب وسط أرسنال للإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: تومياسو – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: جورجينيو – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نيكيتياه – جابريال مارتينلي

ويقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي بشكل أساسي أمام أرسنال.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان أكي

الوسط: جوندوجان – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا - رودري

الهجوم: رياض محرز – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.