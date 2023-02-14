قائمة أمم إفريقيا للشباب – 3 محترفين في أوروبا يقودون موزمبيق بمجموعة مصر

أعلن داريو مونتيرو المدير الفني لمنتخب موزمبيق تحت 20 سنة قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 19 فبراير إلى 11 من شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب موزمبيق في المجموعة الأولى بجوار كل من مصر والسنغال ونيجيريا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للشباب الذي يقام في إندونيسيا في الفترة ما بين 20 مايو إلى 23 من يونيو المقبلين.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: فاسيستنسيو جواو "فيروفارو الموزمبيقي"- كيميس زافالا "ماريتيمو البرتغالي"- أنانياس تيمبي "ليجا ديسبورتيفا دي مابوتو الموزمبيقي"

في الدفاع: أتيليو هنريكي "بلاك بولز الموزمبيقي"- إديلسون نهابانجا "فيروفارو الموزمبيقي"- أيلتون زيريفوس "بلاك بولز الموزمبيقي"- أنطونيو لانجا "ديسبورتيفو كوستا دو سول الموزمبيقي"- كليد تروبا "بلاك بولز الموزمبيقي"- بيني سيمانجو "ليجا ديسبورتيفا دي مابوتو الموزمبيقي"- إيفان تروبا "تيكستافريكا دو شيمويو الموزمبيقي"

في الوسط: كاليو تراوري "فيروفارو الموزمبيقي"- جوزيه زافالا "بلاك بولز الموزمبيقي"- أنطونيو سومباني "فيروفارو الموزمبيقي"- دجوا راموس "تورنت الإسباني"- جوليو كاريلو "بلاك بولز الموزمبيقي"- ليونيل كالساو "بلاك بولز الموزمبيقي"- كينس أبدالا "ليجا ديسبورتيفا دي مابوتو الموزمبيقي"- إديسون موكوانا "فيلافرانكيانسي الإسباني"- إيزيكيل ماشافا "فيروفارو الموزمبيقي"

في الهجوم: إكسامين تشاليندا "يونياو دي سونجو الموزمبيقي"- دينيو مونهافي "فيروفارو الموزمبيقي"- أنجيلو كانتولو "تشينجالا دي تيتي الموزمبيقي"- تشاميتو ألفانديجا "تيكستيل دي بونجي الموزمبيقي"