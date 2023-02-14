سبال يقيل دي روسي.. وناينجولان يفتح النار على الصحفيين

مؤتمر جوارديولا: أعتذر لـ جيرارد عن تصريحاتي الغبية.. وأشياء كثيرة قد تحدث في سباق اللقب

فينجر: هذا هو محمد صلاح الذي نعرفه

لجنة الحكام في إنجلترا تستبعد حكما جديدا من تقنية الفيديو بسبب الأخطاء

لتفادي الكارثة.. فالنسيا يتعاقد مع باراخا ومارتشينا

تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي

المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو