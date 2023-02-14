تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك إيفرتون في المباراة التي فاز فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 2-0، وسجل الهدف الأول.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الشاب ستيفان بايتيتش، فوصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري ارتفع إلى 18 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 286 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 174 هدفا وصنع 70 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.