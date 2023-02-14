تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك إيفرتون في المباراة التي فاز فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 2-0، وسجل الهدف الأول.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
تأكد غياب صلاح باشا عن كأس أمم إفريقيا للشباب صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الشاب ستيفان بايتيتش، فوصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري ارتفع إلى 18 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 286 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 174 هدفا وصنع 70 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. ليلة صاخبة في آنفيلد تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وعودة الثلاثي المصاب على الدكة جنون جوارديولا (1) - توابع ريمونتادا توتنام ومؤتمر عاصف وتهديد النجوم الكبار سكاي: الكشف عن موعد تقديم العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
جاريدو يعلق لـ في الجول على تصريحات الكومي بشأن التعاقد مع محمد خليفة 20 دقيقة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرصة رونالدو؟ الرياضية: الاتحاد السعودي يترقب الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
أحمد سامي: إبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة أخرى لسموحة طوال مسيرته ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر: سنقدم شكوى ضد الحكم.. لاعبو سموحة كانوا يخشون الاقتراب من لاعبي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تأكد غياب صلاح باشا عن كأس أمم إفريقيا للشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
إبراهيم نور الدين يوضح: هذا معيارنا في احتساب الأخطاء داخل منطقة الجزاء ساعة | الكرة المصرية
الكومي: تعاقدنا مع خليفة مجاملة لوالده.. وندمت على اختيار جاريدو لتدريب الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم