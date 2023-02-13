تشكيل سموحة - مصطفى سعد أساسي أمام الزمالك.. ودودو على مقاعد البدلاء

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

أحمد سامي - صلاح أمين - مؤمن زكريا - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وتواجد الثنائي أحمد جمال ومصطفى سعد في التشكيل الأساسي على حساب زياد طارق ودودو دودو الذي لعب المباراة الأخيرة أمام المصري.

وكشف جوسفالدو فيريرا عن تشكيل الزمالك للمواجهة أيضا.

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد مغربي

الوسط: محمود حليمو - أحمد جمال

أمامهما: مصطفى سعد - حسين فيصل - أحمد مصطفى

الهجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح - أليا سيلا - محمد نادي - محمد الصباحي - محمد عصام - بنيامين بواتينج - محمد سعيد - دوكو دودو - زياد طارق.

ويتواجد الزمالك في المركز السادس للدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تعادل سموحة مع المصري بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 13 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة وبهدفين دون مقابل

الزمالك سموحة الدوري المصري
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