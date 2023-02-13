تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى.. وشيكابالا أساسي أمام سموحة

عاد محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك بعد فترة من الغياب في مباراة فريقه أمام سموحة.

شيكابالا النادي : الزمالك سموحة الزمالك

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة 18 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ودفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي لفريقه.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – سيف جعفر – سيد عبد الله

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – سيف الدين الجزيري – شيكابالا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – عبد الله جمعة – عمرو السيسي – حمزة المثلوثي – محمد أشرف – إبراهيما نداي – يوسف أسامة – مصطفى شلبي - سامسون

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.