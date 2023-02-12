مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي.. هدف ثاني
الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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ق73. جول ثاني للفتح الرباطي عن طريق مصطفى سهد برأسية مستغلا ركنية نفذها رضا سليم.
ق 45: تسديدة بالقدم اليسرى من إسلام عيسى تمر أعلى العارضة
ق 26: هدف التعادل عن طريق ديني بورجيس
ق 1: جوووووووول مصطفى فتحي بعد مرور 22 ثانية
انطلاق المباراة
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