مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي.. هدف ثاني

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - هدف مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ق73. جول ثاني للفتح الرباطي عن طريق مصطفى سهد برأسية مستغلا ركنية نفذها رضا سليم.

ق 45: تسديدة بالقدم اليسرى من إسلام عيسى تمر أعلى العارضة

ق 26: هدف التعادل عن طريق ديني بورجيس

ق 1: جوووووووول مصطفى فتحي بعد مرور 22 ثانية

انطلاق المباراة

بيراميدز الجيش الملكي الكونفدرالية
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