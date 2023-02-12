في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن مواجهة سموحة
الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:53
كتب : إبراهيم رمضان
غاب الثلاثي عمر جابر وأحمد فتوح ومصطفى الزناري عن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة 18 من الدوري المصري.
وأعلن فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في وقت سابق اليوم الأحد.
وعلم FilGoal.com أن غياب عمر جابر بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.
على الجانب الآخر، يغيب أحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية.
واستمر غياب مصطفى الزناري بسبب عدم الجاهزية الكاملة.
وفضل الجهاز الفني عدم المخاطرة بالثلاثي وتجهيزه لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الزمالك في المركز السادس للدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.
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