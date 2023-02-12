قائمة الزمالك - غياب جابر وفتوح أمام سموحة.. وعودة المثلوثي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:37

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة فريقه لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة حمزة المثلوثي بعد غياب في آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

وغاب الثنائي عمر جابر وأحمد فتوح عن القائمة، واستمر غياب مصطفى الزناري للمباراة الثانية على التوالي.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد – محمد حسام "بيسو" – سيد عبد الله – سيف جعفر – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

ويتواجد الزمالك في المركز السادس للدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

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