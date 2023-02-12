انتهت الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(1) فيوتشر

مباشر الكونفدرالية – بيراميدز (1)-(0) الجيش الملكي.. جووول في الثانية 22

فيوتشر يعود من توجو بتعادل قاتل أمام كارا في الكونفدرالية

تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

اختبار طبي لـ السولية لحسم موقفة من مباراة الهلال

خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلي أمام الهلال السوداني

الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة

في الجول يكشف موقف الحضور الجماهيري لمباراة المريخ والزمالك في ليبيا