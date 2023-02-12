متاعب ليفربول تتواصل.. ألكانتارا ينضم لقائمة المصابين

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا × ليفربول - تشيلسي

تلقى نادي ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات.. حين تعرض لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا للإصابة.

وأصيب ألكانتارا في فخذه ليغيب عن صفوف فريقه لفترة قد تصل إلى شهر، حسب جريدة تيليجراف.

وتمت إضافة تياجو إلى قائمة طويلة من المصابين في فريق يورجن كلوب المتعثر، أبرز الحاضرين في القائمة هم فيرجيل فان دايك ولويس دياز وديوجو جوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو. وآرثر ميلو.

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وأوضح تقرير تيليجراف أن كالفين رامزي البالغ من العمر 19 عامًا والذي انضم لليفربول من أبردين الصيف الماضي يعاني أيضًا من إصابة طويلة الأمد.

تأتي إصابة تياجو قبل عدة مباريات قوية تنتظر ليفربول، إذ يواجه إيفرتون في أنفيلد يوم الاثنين، ثم يخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد السبت المقبل ثم يلاقي ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

في ظل هذه الأنباء السيئة.. عاد ديوجو جوتا مهاجم ليفربول إلى تدريبات الفريق بعد غياب دام 4 أشهر بسبب الإصابة.

ويغيب المهاجم البرتغالي عن صفوف فريقه منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.

وشارك جوتا في تدريبات فريقه الجماعية يوم الخميس لأول مرة، وقد يظهر مع الفريق في لقاء إيفرتون.

وغاب اللاعب عن 27 مباراة حتى الآن خلال موسم 2022-2023 بسبب إصابة في العضلة الضامة مطلع الموسم وإصابة في عضلة السمانة مؤخرا.

وفي حالة العودة للتدريبات بدون مشاكل بدنية فإن لحاقه بمباراة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير الجاري مجرد مسألة وقت.

غياب جوتا ضمن إصابات عديدة أثر بالسلب على نتائج ليفربول مؤخرا، فقد تقهقر الفريق إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

كما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول تياجو ألكانتارا
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