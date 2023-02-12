أمم إفريقيا للشباب - ثلاثي محترف في أوروبا يقود قائمة نيجيريا

الأحد، 12 فبراير 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا للشباب

أعلن لادان بوسو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا، قائمة بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين محترفين في قارة أوروبا، هُم: المدافع أبيل أوجوتشي لاعب تريليبورجس السويدي، والمدافع إبراهيم محمد لاعب أوليفيرا دو هوسبيتال البرتغالي، والمهاجم أحمد عبد الله مهاجم جينت البلجيكي.

كما يظهر ناثانييل نوسو حارس مرمى واتر الأوغندي، وجود سنداي جناح ترانسفال الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - مصر المستضيفة ونظام جديد.. تعرف على البطولة المؤهلة إلى كأس العالم رشدان يقود منتخب الشباب للفوز على جنوب السودان أمم أفريقيا للشباب - بلال مظهر على رأس قائمة منتخب مصر

قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: ناثانييل نوسو (واتر الأوغندي) - ساهيد جيمو (أدوريشن) - تشيجوكي أنياجبوسو (جيانت بريلارز)

الدفاع: أبيل أوجوتشي (تريليبورجس السويدي) - إبراهيم محمد (أوليفيرا دو هوسبيتال البرتغالي) - بنجامين فريدريك (ناساراوا يونايتد) - دانييل باميي (يام يام إف سي) - سولومون أجبالاكا (إم إف إم النيجيري)

الوسط: دانييل داجا (داكادا) - محمد أمينو (مدرسة أبوجا لكرة القدم) - أونتشي أوجبيلو (ناساراوا يونايتد) - سامسون لاوال (كاتسينا يونايتد) - أولاميليكان أدامز (ريمو ستارز) - كيليب أوتشيديكو (مافلون)

الهجوم: أحمد عبد الله (جينت البلجيكي) - أوجوستين نجوكو (أبيا واريورز) - ريلوانو ساركي (ماهنايم) - نيكولاس جوناثان (أكاديمية سيمويبن) - إيمانويل أوتشيجبو (بلاتياو يونايتد) - جود صنداي (ترانسفال الجنوب إفريقي) - أيوب فرانسيس أبو بكر (ناساراوا يونايتد)

وتتواجد نيجيريا في المجموعة الأولى رفقة مصر وموزمبيق والسنغال.

وتلعب نيجيريا مباراتها الأولى أمام السنغال يوم 19 فبراير في استاد القاهرة، ثم تواجه مصر يوم 22 فبراير على نفس الملعب، وتختتم دور المجموعات بلقاء موزمبيق في 25 فبراير.

وفازت نيجيريا باللقب سابقًا في 7 مناسبات آخرها عام 2015، كما وصلت إلى نهائي كأس العالم للشباب في مرتين آخرها عام 2005.

أمم إفريقيا للشباب كأس الأمم الأفريقية للشباب نيجيريا
نرشح لكم
مدرب الترجي: مواجهة الزمالك أو بلوزداد ستكون أسهل من لقاء المريخ تقارير: البنزرتي يستبعد حارس المولودية بسبب خروجه من المعسكر لصلاة الجمعة أمم إفريقيا للشباب - مصر المستضيفة ونظام جديد.. تعرف على البطولة المؤهلة إلى كأس العالم نبيل معلول: لا يوجد أفضلية لـ الترجي وبلوزداد على الزمالك والمريخ في المجموعة خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا مجموعة الزمالك - الترجي يسقط المريخ في الرمق الأخير مؤتمر باتشيكو: مواجهة الجيش الملكي صعبة في افتتاح مجموعات الكونفدرالية قائمة بيراميدز - غياب الشيبي والكرتي أمام الجيش الملكي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للشباب - ثلاثي محترف في أوروبا يقود قائمة نيجيريا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب الترجي: مواجهة الزمالك أو بلوزداد ستكون أسهل من لقاء المريخ 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب سان جيرمان يوضح موقف ميسي ومبابي من المشاركة أمام بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
كروس: قراري النهائي لن يتأخر.. ولن نرتكب أي حماقات ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بيتسبورج المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة.. وتعادل سبورتنج أمام الزمالك ساعة | كرة يد
أليسون: نتائج ليفربول السيئة؟ مجرد فترة وسننتهي قريبا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: البنزرتي يستبعد حارس المولودية بسبب خروجه من المعسكر لصلاة الجمعة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم