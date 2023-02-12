أمم إفريقيا للشباب - ثلاثي محترف في أوروبا يقود قائمة نيجيريا

أعلن لادان بوسو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا، قائمة بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين محترفين في قارة أوروبا، هُم: المدافع أبيل أوجوتشي لاعب تريليبورجس السويدي، والمدافع إبراهيم محمد لاعب أوليفيرا دو هوسبيتال البرتغالي، والمهاجم أحمد عبد الله مهاجم جينت البلجيكي.

كما يظهر ناثانييل نوسو حارس مرمى واتر الأوغندي، وجود سنداي جناح ترانسفال الجنوب إفريقي.

قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: ناثانييل نوسو (واتر الأوغندي) - ساهيد جيمو (أدوريشن) - تشيجوكي أنياجبوسو (جيانت بريلارز)

الدفاع: أبيل أوجوتشي (تريليبورجس السويدي) - إبراهيم محمد (أوليفيرا دو هوسبيتال البرتغالي) - بنجامين فريدريك (ناساراوا يونايتد) - دانييل باميي (يام يام إف سي) - سولومون أجبالاكا (إم إف إم النيجيري)

الوسط: دانييل داجا (داكادا) - محمد أمينو (مدرسة أبوجا لكرة القدم) - أونتشي أوجبيلو (ناساراوا يونايتد) - سامسون لاوال (كاتسينا يونايتد) - أولاميليكان أدامز (ريمو ستارز) - كيليب أوتشيديكو (مافلون)

الهجوم: أحمد عبد الله (جينت البلجيكي) - أوجوستين نجوكو (أبيا واريورز) - ريلوانو ساركي (ماهنايم) - نيكولاس جوناثان (أكاديمية سيمويبن) - إيمانويل أوتشيجبو (بلاتياو يونايتد) - جود صنداي (ترانسفال الجنوب إفريقي) - أيوب فرانسيس أبو بكر (ناساراوا يونايتد)

وتتواجد نيجيريا في المجموعة الأولى رفقة مصر وموزمبيق والسنغال.

وتلعب نيجيريا مباراتها الأولى أمام السنغال يوم 19 فبراير في استاد القاهرة، ثم تواجه مصر يوم 22 فبراير على نفس الملعب، وتختتم دور المجموعات بلقاء موزمبيق في 25 فبراير.

وفازت نيجيريا باللقب سابقًا في 7 مناسبات آخرها عام 2015، كما وصلت إلى نهائي كأس العالم للشباب في مرتين آخرها عام 2005.