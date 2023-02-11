مجموعة الزمالك - الترجي يسقط المريخ في الرمق الأخير

السبت، 11 فبراير 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي

تغلب الترجي التونسي على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94.

ويتساوى الترجي مع شباب بلوزداد الجزائري في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

جاء ذلك بعد فوز شباب بلوزداد على الزمالك في القاهرة بهدف دون رد أمس -الجمعة- في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وسجل ليونيل وامبا هدف فوز بلوزداد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

واحتسبت ركلة الجزاء إثر لمسة يد من نبيل عماد لاعب وسط الزمالك.

ويلعب الزمالك مع المريخ يوم 17 فبراير في ليبيا.

بينما يحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في اليوم التالي (18 فبراير).

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