بوتر: لست غبيا.. إن لم تتحسن النتائج فسأرحل عن تشيلسي

السبت، 11 فبراير 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

يعرف جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي أنه حال عدم تحسن النتائج فإن الإقالة ستكون مصيره الحتمي.

وتحدث بوتر في مؤتمر صحفي قائلا: "علاقتي مع الملاك جيدة، نفهم أين نحن والموقف الذي نمر به، نحن نعمل من أجل التحسن".

وواصل "التوقعات دائما كما هي، فريق يرغب دائما في الفوز، نعرف أن هناك فرص لإجراء تغييرات في الفريق عندما تكون الانتقالات مفتوحة".

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وأتم بوتر "لست غبيا، إن لم تكن النتائج هي ما يستحق هذا النادي الحصول عليه، فأنا أفهم إن كنت أنا السبب في ذلك، فهذه هي طبيعة الوظيفة".

وقاد بوتر تشيلسي في 22 مباراة في كل البطولات فاز 9 مرات وخسر في 7 وتعادل في 6 لقاءات.

وسجل تشيلسي تحت قيادته 24 هدفا واستقبل 21.

ويواجه تشيلسي منافسه وست هام اليوم السبت في ملعب لندن الأولمبي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب بـ30 نقطة من 21 مباراة خاضها.

تشيلسي جارهام بوتر الدوري الإنجليزي
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