رئيس نادي بلوزداد: الزمالك يستطيع العودة في المنافسة.. والقندوسي لاعب جيد

يؤمن مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد أن الزمالك يستطيع تجاوز هزيمته أمامهم في دوري أبطال إفريقيا وأن يعود ليتأهل للدور التالي.

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك أمس الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد ضمن منافسات أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مهدي رابحي لقناة "أون تايم سبورتس 1" ردا على سؤال هل توقع الفوز على الزمالك قائلا: "في رأيي حينما ندخل الملعب بإرادة الفوز فيجب أن نفوز".

وأكمل "في الجزائر الأهلي والزمالك هما الأكبر في إفريقيا وهذا أعطانا عزيمة كبيرة وكل اللاعبين أثبتوا شخصيتهم في الملعب".

وعن التأهل للدور التالي قال: "مازال من المبكر حديث الآن فنحن في البداية".

واستدرك "لكن نحن نركز في مباراة تلو الأخرى ولدينا الطموح للتأهل للدور التالي ولما لا نتأهل للنهائي والفوز باللقب".

وعن فرص الزمالك في المنافسة قال رئيس نادي بلوزداد: "أعتقد أن الزمالك لديه خبرات كبيرة وهو فريق كبير ويستطيع أن يعود في المنافسة".

وبسؤاله عن رأيه في أحمد قندوسي الوافد الجديد على صفوف الأهلي من وفاق سطيف قال: "أحمد قندوسي لاعب جيد كنا معه في اتصال ومولودية الجزائر لكنه جاءت فرصة له للانتقال للأهلي ومصر بلد صديق ولاعب بمستوى جيد ونتمنى أن يكون رد فعله إيجابي".