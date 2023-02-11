رئيس نادي بلوزداد: الزمالك يستطيع العودة في المنافسة.. والقندوسي لاعب جيد

السبت، 11 فبراير 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

الزمالك - شباب بلوزداد

يؤمن مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد أن الزمالك يستطيع تجاوز هزيمته أمامهم في دوري أبطال إفريقيا وأن يعود ليتأهل للدور التالي.

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك أمس الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد ضمن منافسات أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مهدي رابحي لقناة "أون تايم سبورتس 1" ردا على سؤال هل توقع الفوز على الزمالك قائلا: "في رأيي حينما ندخل الملعب بإرادة الفوز فيجب أن نفوز".

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يشكر عبد المنصف لتمسكه بالبقاء مع الفريق حوار – الهاني سليمان: هذه قصة "غدا ألقاك" قبل مواجهة الأهلي.. وحيلة قمت بها لطرد أحمد علي مواعيد مباريات السبت 11 فبراير.. نهائي كأس العالم.. والأهلي يبحث عن البرونزية

وأكمل "في الجزائر الأهلي والزمالك هما الأكبر في إفريقيا وهذا أعطانا عزيمة كبيرة وكل اللاعبين أثبتوا شخصيتهم في الملعب".

وعن التأهل للدور التالي قال: "مازال من المبكر حديث الآن فنحن في البداية".

واستدرك "لكن نحن نركز في مباراة تلو الأخرى ولدينا الطموح للتأهل للدور التالي ولما لا نتأهل للنهائي والفوز باللقب".

وعن فرص الزمالك في المنافسة قال رئيس نادي بلوزداد: "أعتقد أن الزمالك لديه خبرات كبيرة وهو فريق كبير ويستطيع أن يعود في المنافسة".

وبسؤاله عن رأيه في أحمد قندوسي الوافد الجديد على صفوف الأهلي من وفاق سطيف قال: "أحمد قندوسي لاعب جيد كنا معه في اتصال ومولودية الجزائر لكنه جاءت فرصة له للانتقال للأهلي ومصر بلد صديق ولاعب بمستوى جيد ونتمنى أن يكون رد فعله إيجابي".

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر مقرب من سيد عبد الله لـ في الجول: لم يكن يشرب الشاي بين الشوطين الفوز الأكبر منذ 17 عاما.. الرجاء يكتسح فايبرز في دوري أبطال إفريقيا نجم شباب بلوزداد: استفدنا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين فيريرا: خسرنا مباريات مع إمام عاشور.. وهذا سبب عودتي لـ الزمالك الكوكي: إهدار الوقت؟ هذا هو المغرب العربي.. استفدنا من غياب إمام عاشور ولا نخشى أحدا الأول في التاريخ.. شباب بلوزداد يقهر الزمالك في استاد القاهرة انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة تشكيل شباب بلوزداد - الكاميروني وامبا يقود الهجوم.. ودوخة احتياطي أمام الزمالك
أخر الأخبار
تحليل الطب الشرعي يورط ألفيش في قضية الاعتداء الجنسي 20 دقيقة | أمريكا
إيميليانو: أحترم مبابي على المستوى الشخصي.. وهذا سر احتفالي المثير للجدل 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران بدني للاعبي الأهلي قبل لقاء فلامنجو ساعة | كأس العالم للأندية
بوتر: لست غبيا.. إن لم تتحسن النتائج فسأرحل عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس نادي بلوزداد: الزمالك يستطيع العودة في المنافسة.. والقندوسي لاعب جيد ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يشكر عبد المنصف لتمسكه بالبقاء مع الفريق ساعة | الكرة المصرية
حوار – الهاني سليمان: هذه قصة "غدا ألقاك" قبل مواجهة الأهلي.. وحيلة قمت بها لطرد أحمد علي 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 11 فبراير.. نهائي كأس العالم.. والأهلي يبحث عن البرونزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز