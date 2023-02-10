حملة تبرعات من ليفربول وإيفرتون لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

أعلن ناديا ليفربول وإيفرتون إقامة حملة جمع تبرعات لمساعدة تركيا وسوريا بعد فاجعة الزلزال.

ويلتقي ليفربول وإيفرتون لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

وجاء البيان عبر موقع ليفربول:

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سيتبرع الناديان بقمصان موقعة من المباراة ليتم بيعها بالمزاد دعما للجنة الطوارئ لمتضرري كارثة زلزال تركيا وسوريا.

شعر كل من يرتبط بالنادي بحزن عميق بسبب الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة هذه الزلازل.

بعد مباراة ليلة الإثنين، سيوقع لاعبو الفريق الأول من الجانبين على قمصانهم خلال المباراة وبيعها بالمزاد بمساعدة مؤسسة ليفربول.

قُتل أكثر من 22000 شخص وأصيب عدد أكبر بكثير وشرد في تركيا وسوريا. وانهارت آلاف المباني، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وتضررت البنية التحتية بشدة.

في ظل ظروف الشتاء القارس، من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية في الأيام المقبلة.

ستذهب الأموال التي يتم جمعها من المزاد إلى دفع تكاليف الرعاية الطبية العاجلة والمأوى في حالات الطوارئ والغذاء والماء، من بين أشياء أخرى.

يمكن للداعمين أيضا التبرع عبر موقع لجنة الطوارئ والكوارث الإلكتروني أو أرسل SUPPORT إلى 70787 للتبرع بـ 10 جنيهات إسترلينية.

أعلن الدوري الإنجليزي، كعلامة على الاحترام، أن جميع اللاعبين سيرتدون شارات سوداء خلال الجولة القادمة من المباريات.

يستمر الجميع في نادي ليفربول التفكير في كل المتضررين من الزلازل المدمرة يوم الاثنين.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

وكان محمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن تلقيه خطابا من نادي هاتاي سبور للانسحاب من الدوري التركي. (لمعرفة كافة التفاصيل من هنـــا)

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.

زلزال ليفربول إيفرتون
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