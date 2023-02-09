هاتاي سبور يقرر الانسحاب من الدوري التركي بعد الزلزال المدمر

أعلن محمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم تلقيه خطابا من نادي هاتاي سبور للانسحاب من الدوري التركي.

ويأتي قرار الفريق بعد الأحداث المؤسفة التي يمر بها النادي جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا.

ولايزال الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور ضمن المفقودين بعدما صدرت أنباء عن العثور عليه ثم تحول الأمر إلى لغز. (تعرف على كافة التفاصيل)

وقال بويوكيكشي في بيان حول هذا الموضوع:

"أرسل نادي هاتايسبور خطابا اليوم أبلغنا أنه لن يسكتمل مبارياته هذا الموسم. إذا كان فريق غازي عنتاب يريد أيضًا الانسحاب من الدوري، فإننا نخطط للاستمرار مع 17 فريقًا بشرط أن تظل حقوق هذيين الناديين: إما أن نلغي مبارياتهم في الدور الأول ونحذف النقاط أو نعطي 3 نقاط تلقائية للفريق الذي سيلعب أمامه".

اتصل بي أيضا يلماز فورال رئيس فريق ملطية سبور، سنقوم بتقييم الوضع لقد فقدوا حارسا. الأمور ليست واضحة الآن تم إخراج شخص ذو بشرة سوداء من تحت الأنقاض وأُعتقد أنه كريستيان أتسو ولكن بعد ذلك انقطعت الأخبار. نحن نحاول معرفة ما هو في ظل الاتصالات المستمرة من سفير غانا".

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا بقوة 7,7 ريختر، أسفر عن وفاة أكثر من 11 آلاف شخص.

ويحتل هاتاي سبور المركز الـ14 في ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة، فيما يأتي غازي عنتاب في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي وفيتيسيه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.