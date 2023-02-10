زينشينكو يكشف عن الصفة المشتركة بين جوارديولا وأرتيتا

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

أولكسندر زينشينكو مع أنتوني - أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يرى أولكسندر زينشينكو لاعب أرسنال أن هناك أوجه تشابه بين المدربين بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا.

وأوضح اللاعب الأوكراني الصفة الأساسية التي يتشارك فيها أرتيتا وجوارديولا.

وقال زينشينكو في تصريحات لـ VBET News: "أعرف أرتيتا منذ كنت في مانشستر سيتي وطالما علمت أنه مدرب جيد للغاية".

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وأضاف "هناك بعض الاختلافات بينهم بالطبع لكن كلاهما يريد الفوز في كل مباراة وهذا هو الأكثر أهمية".

وعن الوافد الجديد جورجينيو: "لاعب رائع ويتمتع بشخصية ناضجة. إنه يعرف كيف يفوز وسبق وتدرب في ذلك مع تشيلسي. وبالتأكيد هذا سيساعدنا".

وتدرب زينشينكو تحت قيادة المدربين في مانشستر سيتي وبعد ذلك في أرسنال.

وأصبح صاحب الـ26 عاما منذ الانتقال إلى أرسنال قطعة أساسية في تشكيل ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ المدفعجية.

وشارك زينشينكو مع أرسنال في 17 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات صنع خلالها هدفا.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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