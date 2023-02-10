الأهلي يكشف إصابة السولية ويعلن غيابه عن مباراة فلامنجو

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 01:35

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا غياب لاعب الوسط عمرو السولية عن المباراة القادمة أمام فلامنجو البرازيلي.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن السولية خضع لأشعة على عضلة السمانة للاطمئنان على حالته.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق: "السولية تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة أثناء مباراة ريال مدريد".

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وأضاف "اللاعب سيغيب عن مباراة فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث".

وأوضح "من المقرر أن يبدأ برنامجه العلاجي والتدريبي من الجمعة في طنجة بالمغرب".

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 4-1.

وكان الأحمر قد فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 وسياتل ساوندرز الأمريكي 1-0.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمقرر لها الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل 11 فبراير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.

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