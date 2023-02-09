شباب بلوزداد يخصص 200 تذكرة لجماهيره في مواجهة الزمالك

الخميس، 09 فبراير 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري تخصيص 200 تذكرة مجانية لجماهيره لحضور لقاء الزمالك.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك غدا الجمعة في استاد القاهرة لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأعلن النادي الجزائري عبر "فيسبوك" اليوم الخميس دعوته لمشجعيه المتواجدين في مصر أن يتوجهوا لاستاد القاهرة للحصول على التذاكر المجانية بداية من الثانية ظهرا.

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وجاء البيان كالتالي:

في إطار مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال افريقيا، التي ستجمع بين نادي الزمالك المصري و شباب بلوزداد، يوم غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، خصصت إدارة شباب بلوزداد 200 تذكرة لمناصريها ، لذا ندعو أنصارنا الأوفياء، المتواجدون في مصر لمساندة الفريق في خرجته الافريقية، أن يتوجهوا إلى البوابة الرئيسية " الرشدان "، لاستلام تذاكرهم مجانًا من طرف ممثل الفريق الذي سيكون في الاستقبال، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً( 14:00)، مرفوقين بجواز السفر للحصول على التذكرة.

ويلعب الزمالك وبلوزداد في المجموعة الرابعة بجوار كل من الترجي والمريخ.

ووصلت بعثة الفريق الجزائري إلى مصر قبل يومين.

وأعلن الزمالك قائمته للمباراة في وقت سابق والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني- محمد طارق- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عمرو السيسي- محمد أشرف "روقا"- أحمد مصطفى "زيزو"- إبراهيما نداي- سيد عبد الله- سيف جعفر- مصطفى شلبي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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