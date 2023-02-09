بعد 4 أشهر من الغياب.. مهاجم ليفربول يعود

الخميس، 09 فبراير 2023 - 16:29

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

بعد غياب دام 4 أشهر بسبب الإصابة.. عاد ديوجو جوتا مهاجم ليفربول إلى تدريبات الفريق.

ويغيب المهاجم البرتغالي عن صفوف فريقه منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.

وشارك جوتا في تدريبات فريقه الجماعية يوم الخميس لأول مرة.

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وغاب اللاعب عن 27 مباراة حتى الآن خلال موسم 2022-2023 بسبب إصابة في العضلة الضامة مطلع الموسم وإصابة في عضلة السمانة مؤخرا.

وفي حالة العودة للتدريبات بدون مشاكل بدنية فإن لحاقه بمباراة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير الجاري مجرد مسألة وقت.

غياب جوتا ضمن إصابات عديدة أثر بالسلب على نتائج ليفربول مؤخرا، فقد تقهقر الفريق إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

كما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

قبل أيام، تلقى نادي ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات.. حين تعرض المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للإصابة.

وأصيب كوناتي في العضلة الضامة أمام برايتون في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي وتأكد غيابه عن صفوف فريقه من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وغاب كوناتي عن لقاء ولفرهامبتون، وسيغيب عن مباريات إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أيام 4 و13 و18 فبراير.

فيما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة ريال مدريد.

ليفربول ديوجو جوتا
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