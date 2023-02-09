مؤتمر شباب بلوزداد - الكوكي: مجموعتنا هي الأصعب.. والزمالك فريق كبير

الخميس، 09 فبراير 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يرى نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري أن مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا هي الأصعب.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي: "أول مواجهة في دور المجموعات ويجب أن نكون جاهزين لأننا نلعب أمام فريق كبير ومعروف وهو الزمالك، ونتمنى الظهور بأفضل شكل ممكن".

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وشدد "مجموعتنا هي الأصعب لأنها تشمل مجموعة من الدربيات القوية، لا أعلم من سيصعد ولكن أتمنى تأهل فريقي".

ويقع شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة فرق الزمالك والترجي والمريخ السوداني.

وتابع الكوكي "كل الفرق الـ16 في دور المجموعات يمكنهم المنافسة لأنهم أبطال في بلادهم".

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وأضاف "الزمالك يمتلك تاريخ كبير في إفريقيا ولكن بالنسبة لنا الأهم هو التحضير النفسي والخططي بشكل جيد".

أما بسؤاله عن أحمد قندوسي اختتم الكوكي تصريحاته "نتحدث اليوم عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ولا يجب أن أتحدث عن أي لاعب في أي فريق آخر".

وكان أحمد قندوسي قد انتقل من وفاق سطيف الجزائري إلى فريق الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الزمالك نبيل الكوكي
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