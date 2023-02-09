خبر في الجول - غياب المثلوثي مستمر أمام بلوزداد

يغيب التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لبداية مشواره الإفريقي بدور المجموعات بمواجهة بطل الجزائر غدا الجمعة على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التونسي لم يصل للجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات بعد تعرضه للإصابة في عضلة السمانة.

ويحرص الجهاز الطبي للزمالك على تجهيز اللاعب ليكون جاهزا لمباراة المريخ السوداني في ثاني جولات المسابقة الإفريقية.

المثلوثي (30 عاما) غاب عن آخر 3 مباريات للزمالك ضد غزل المحلة وفيوتشر وفاركو.

وخاض التونسي 15 مباراة بقميص الأبيض دون أن يسجل أو يصنع.

تعرف على قائمة الزمالك الإفريقية قبل يوم واحد من بداية مشوار دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وتخطى الزمالك عقبتي إيليكت التشادي وفلامبو البوروندي في الأدوار التمهيدية وصولا لدور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة شباب بلوزداد على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.