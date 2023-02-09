قائمة الزمالك الإفريقية - انضمام سامسون ونبيل عماد.. وغياب الصفقات الشتوية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة الزمالك النهائية لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وشهدت القائمة انضمام البنيني سامسون أكينيولا ونبيل عماد والذي لم يشاركا في الأدوار التمهيدية من المسابقة.

ويغيب يوسف حسن مهاجم فريق الشباب عن القائمة النهائية.

ولم تشهد القائمة إضافة أسماء صفقات الأبيض الشتوية بسبب عدم قيدهم في القائمة المحلية وهم: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

ويتواجد عدة لاعبين في القائمة بعدما تم قيدهم في القائمة الأولية لكنهم رحلوا عن صفوف الفريق في يناير الماضي وهم: إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وزكريا الوردي وحسام أشرف.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية:

حراسة المرمى: محمد عواد (1) – محمد صبحي (15) – السيد عطية (32) – محمد نديم (34).

الدفاع: محمد عبد الغني (5) – مصطفى الزناري (6) – محمد عبد الشافي (13) – عبد الله جمعة (21) – حمزة المثلوثي (24) – محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح (29) – حسام عبد المجيد (36) – محمد طارق (38).

الوسط: عمر جابر (4) – إمام عاشور (8) – محمود عبد الرازق "شيكابالا" (10) – محمد أشرف "روقا" (12) – عمرو السيسي (15) – زكريا الوردي (17) – نبيل عماد (20) – عبد الله محمد (21) – أحمد سيد "زيزو" (25) – محمد حسام "بيسو" (31).

الهجوم: إبراهيما نداي (7) – سامسون أكينيولا (9) – مصطفى شلبي (11) – يوسف إبراهيم "أوباما" (14) – سيف الدين الجزيري (30) – حسام أشرف (33) – يوسف أسامة نبيه (37) – سيد عبد الله (39) – سيف فاروق جعفر (40).

وتتكون قائمة الأبيض من 32 لاعبا، ويصبح العدد الذي سيتعمد عليه جوسفالدو فيريرا في المرحلة المقبلة 28 لاعبا فقط بعد رحيل الرباعي السابق ذكره.

وتخطى الزمالك عقبتي إيليكت التشادي وفلامبو البوروندي في الأدوار التمهيدية وصولا لدور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة شباب بلوزداد على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.