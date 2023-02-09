مرتجي: النتيجة لا تعكس سير اللقاء.. وسيتم إيقاف قرار كهربا لفترة أطول من 60 يوما

الخميس، 09 فبراير 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

الأهلي

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن الخسارة من ريال مدريد الإسباني وقضية محمود عبد المنعم "كهربا".

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بنتيجة 4-1. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عبر قناة صدى البلد: "كان لدينا ثقة ودافع كبير قبل مباراة ريال مدريد، اللاعبون قدموا مباراة جيدة والنتيجة لا تعكس سير اللقاء".

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وأضاف "كنت أُفضل الخسارة 4-1 على خوض مباراة دفاعية تنتهي أيضا بالخسارة، الأندية الكبيرة تخسر بـ 4 و5، الفكرة في الأداء، آخر هدفين جاءا في الدقائق الأخيرة".

وتابع "لم يكن التوفيق حليفنا وشرفنا الكرة المصرية وهدفنا الميدالية البرونزية في المباراة المقبلة".

وأكمل "لم نتحدث مع اللاعبين ولا نتدخل في ذلك، والجهاز الفني هو من يتحدث مع اللاعبين سواء قبل أو بعد المباراة".

ويستعد الأهلي للقاء فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية.

وعن الحضور الجماهيري في المباراة أجاب قائلا: "أتمنى عودة الجماهير فهو نكهة المباراة، ريال مدريد شعبيته أعلى في الوطن العربي وهو أعظم نادي في العالم وله محبين والشعب المغربي وقف بجوارنا بشكل رائع وشعرنا كأننا في بلدنا، ونتمنى أن يتواجد الجمهور بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وعن قضية كهربا قال: "كنا نعلم أن ذلك القرار سيصدر من خلال خبراتنا وقلت ذلك من قبل، القرار الصادر سيعطي اللاعب مهلة للدفع وفي جميع الحالات سيتم دفع المبلغ، بعد ذلك سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية ويتم إيقاف القرار لحين الفصل في الحكم لمدة 8-9 أشهر، وهو ما يعطيه مدة أطول لدفع الغرامة، ونحتاج كهربا في الوقت المقبل".

وتلقى نادي الزمالك خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمنح مهلة للاعب لمدة 60 يوما لدفع الغرامة دون تقسيط وإلا سيتم إيقافه لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وأتم عن عدم ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية: "الأهلي لديه أفضل لاعبين، ونريد ضم لاعبا أفضل من الموجود لدينا لأننا نضم أفضل لاعبين في إفريقيا ومصر، وأضفنا لاعبا مهما مثل أحمد القندوسي وكذلك لدينا بيرسي تاو الذي تعافى من الإصابة".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.

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