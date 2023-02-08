مصدر من الزمالك لـ في الجول: مهلة 60 يوما لـ كهربا لدفع الغرامة أو سيتم إيقافه ستة أشهر

تلقى نادي الزمالك خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمنح مهلة لمحمود عبد المنعم كهربا لمدة 60 يوما لدفع الغرامة دون تقسيط وإلا سيتم إيقافه لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا يفيد بمنح محمود كهربا مهلة لمدة 60 يوما لسداد الغرامة الموقعة عليه دون تقسيط كما أشيع من قبل".

وأضاف المصدر "تلك العقوبة بالإضافة إلى فوائد 5% فائدة سارية على المبلغ اعتبارا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ الدفع".

وتابع "يأتي ذلك بجانب 30 ألف فرنك سويسري غرامة على اللاعب للاتحاد الدولي ومهلة تلك الغرامة 30 يوما".

وكشف المصدر "في حال لم يسدد كهربا خلال المهلة المحددة وحال استمرار تقصير اللاعب أو عدم الامتثال الكامل سيتم إعادة تقديمه إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي وسيمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "سننتظر تنفيذ اللاعب لقرار لجنة الانضباط أو تقديم شكوى جديدة بعد المهلة لحفظ حقوق النادي".

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابق عبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

ويأتي قرار لجنة الانضباط نتيجة لجلسة الاستماع في 2 فبراير الماضي.