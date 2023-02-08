كأس العالم للأندية - حلم النهائي يتـأجل.. الأهلي يخسر أمام ريال مدريد برباعية

فقد الأهلي حظوظه في تحقيق حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخسر الأهلي برباعية بعد تراجع الفريق بصورة ملحوظة في الدقائق العشرة الأخيرة.

وتقدم ريال مدريد على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور، بينما عزز فالفيردي التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 65 من ركلة جزاء سددها علي معلول، بينما حسم رودريجو بطاقة التأهل بهدف ثالث في الدقيقة 93 ليقتل حظوظ الأهلي وعزز سيرجيو أريباس بهدف رابع من أول لمسة في الدقيقة الأخيرة.

ويلعب الأهلي أمام فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل على تحديد المركزين الثالث والرابع في مدينة طنجة.

وصف المباراة

الشوط الأول

شهد الشوط الأول تكافؤ ملحوظ بين الفريقين مع تفوق لريال مدريد في الاستحواذ على الكرة.

وبالرغم من استحواذ ريال مدريد إلا أن الأهلي أهدر أكثر من فرصة محققة لخطف هدف التقدم قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في التقدم لصالح الملكي الإسباني قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت العشر دقائق الأولى سيطرة تامة من لاعبي ريال مدريد على الكرة ولكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في نصف ملعب الأهلي مع تبادل الكرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد ولكن دون الوصول لمنطقة جزاء الأحمر.

وجاءت خطورة ريال مدريد الأولى في الدقيقة السابعة عشر بعد مراوغة من رودريجو من الجانب الأيمن للأهلي ولكن حولها محمود متولي إلى ركلة ركنية.

ونفذ لوكا مودريتش الركلة الركنية بعرضية ناجحة على رأس أنطونيو روديجير ولكنها تصدى لها محمد الشناوي بنجاح.

ومن هجمة مرتدة باغت لاعبو الأهلي دفاع ريال مدريد بتمريرة سحرية من أحمد عبد القادر لمحمد شريف الذي سددها بقدمه اليسرى ولكن بجوار القائم الأيمن لأندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وأهدر رودريجو فرصة محققة بعد عرضية متقنة من فيدي فالفيردي في الدقيقة 23 ومرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وفي أخطرهجمات الأهلي استقبل عبد القادر تمريرة من معلول من ركلة ركنية وراوغ ناتشو هيرنانديز في الدقيقة 26 ليرفع عرضية يحولها محمد عبد المنعم برأسية ولكن أعلى عارضة لونين بقليل.

ورد ريال مدريد سريعا بتسديدة مفاجئة من تشواميني في الدقيقة 27 من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي على مرتين.

وتوالت الهجمات في الثلث الثاني من الشوط الأول وكاد فينيسيوس أن يفتتح التسجيل بمراوغة ناجحة من الجانب الأيسر لريال مدريد ولكن مرت تسديدته بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وواصل ريال مدريد تهديده على مرمى الشناوي وهذه المرة في الدقيقة 28 من كرة مقطوعة أمام عمرو السولية ليراوغ رودريجو ويسدد ولكن في القائم الأيمن للشناوي وتمر بسلام على دفاعات الأهلي.

وأنقذ لونين هدفا محققا في الدقيقة 31 بعد مراوغة ناجحة من حسين الشحات من الجانب الأيمن وسددها رائعة ولكن حولها حارس ريال مدريد إلى ركنية.

وفك فينيسيوس جونيور صمود الأهلي بهدف أول في الدقيقة 42 بعد خطأ من محمود متولي في تشتيت الكرة لتصل إلى اللاعب البرازيلي الذي سددها بصورة رائعة أعلى محمد الشناوي.

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الهدف الأول لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس 🎙 بصوت عبدالله الحربي



ريال مدريد 1 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/KjAwIi2mPR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

الشوط الثاني

وعلى انطلاقة الشوط الأول، نجح لاعبو ريال مدريد في تعزيز التقدم في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عن طريق فيدي فالفيردي.

وتصدى محمد الشناوي لهجمة ريال مدريد بعد تسديدة رودريجو ولكن ارتدت الكرة إلى فالفيردي الذي راوغ دفاع الأهلي وسددها على يمين حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 46.

وحاول حسين الشحات الرد سريعا في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة على يمين لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وواصل الأهلي ضغطه محاولا تقليص الفارق ووصلت كرة عرضية حولها محمد شريف برأسية في الدقيقة 51 ولكن أعلى العارضة دون خطورة على لونين.

وبعد ثلاث دقائق وصلت الكرة مجددا إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء ولكن توقعها لونين بصورة جيدة وتصدى لها قبل تسديدة مهاجم الأهلي.

وباغت تشواميني دفاعات الأهلي بتسديدة أخرى قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ولكن تصدى لها محمد الشناوي بنجاح على مرتين.

ودفع كولر في الدقيقة 61 بالثنائي حمدي فتحي وبيرسي تاو بدلا من أليو ديانج ومحمد شريف في محاولة لتقليص الفارق.

ومنع محمد الشناوي فينسيوس من قتل المباراة مبكرا في الدقيقة 62 بعد تمريرة بينية رائعة من كامافينجا ولكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

وترجم حسين الشحات محاولات الأهلي بإهداء الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة من كامافينجا داخل منطقة الجزاء.

ونجح علي معلول في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 65 بعد تسديد ركلة الجزاء على يمين لونين الذي أخطأ في توقع الكرة واتجه على يساره.

وأهدر محمد أفشة فرصة محققة في الدقيقة 69 بعد عرضية أرضية من حسين الشحات ولكن سددها مباشرة أعلى العارضة.

وأنقذ لونين مرمى ريال مدريد من هدف التعادل في الدقيقة 79 بعد عرضية رائعة من علي معلول من ركلة ركنية وحولها طاهر برأسية رائعة ولكن ببراعة حولها الحارس الأوكراني لركنية جديدة.

وشارك طاهر محمد بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 75 ضمن محاولات الأهلي للتعادل، بينما دفع كارلو أنشيلوتي بأولى تبديلاته بنزول داني سيبايوس بدلا من توني كروس.

وعاد حكم اللقاء الأوروجوياني إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 84 لمراجعة كرة مشتركة بين فينيسيوس وعمرو السولية، واحتسب الحكم ركلة جزاء للملكي الإسباني.

وحافظ الشناوي على حظوظ الأهلي بالتصدي لركلة الجزاء من لوكا مودريتش في الدقيقة 87.

ودفع كولر بآخر تبديلاته بنزول محمود كهربا بدلا من أفشة.

وفشل لاعبو الأهلي في إدراك التعادل خلال ثماني دقائق محتسبة كوقت بدل من الضائع.

وقتل رودريجو اللقاء في الدقيقة 93 بهدف بعد تمريرة رائعة بين سيبايوس واللاعب البرازيلي.

وتفكك فريق الأهلي بصورة ملحوظة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينجح البديل سيرجيو أريباس في تسجيل الهدف الرابع بعد ثواني من نزوله كبديل لفينسيوس جونيور في الدقيقة 98.

البرازيلي 54

سجل فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد هدفه الأولى في تاريخ كأس العالم للأندية.

وبات فينسيوس اللاعب البرازيلي رقم 54 الذي يكتب اسمه ضمن قائمة المسجلين في البطولة.

ويعتبر دينيلسون مهاجم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي هو أفضل هداف برازيلي في تاريخ المسابقة برصيد 4 أهداف.

وشارك جونيور أساسيا لأول مرة في كأس العالم للأندية بعدما اكتفى بـ 6 دقائق فقط في نهائي نسخة 2018 أمام العين الإماراتي صنع خلالها هدفا.

وكان هدف الجناح البرازيلي هو رقم 32 لريال مدريد في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعزز رقمه كأقوى هجوم.

معلول يضيف اسمه

سجل علي معلول اسمه في تاريخ اللاعبين المسجلين في منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح معلول في تسجيل هدف الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 وهو هدف الدولي التونسي الأول في تاريخ البطولة.

وكتب معلول اسمه كثالث محترف في تاريخ الأهلي يسجل هدفا في كأس العالم للأندية.

وكان هدف الدولي التونسي هو رقم 22 في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية.

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د65' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق علي معلول 🎙 بصوت عبدالله الحربي



ريال مدريد 2 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/jozGLoscPe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

ميدالية رابعة؟

اصطدم حلم الأهلي في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بخبرات لاعبي ريال مدريد الذي يواجه الهلال السعودي بحثا عن لقبه الخامس.

وينتقل الأهلي إلى مدينة طنجة مجددا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في آخر نسختين، بينما حصد الفريق المصري البرونزية ثلاث مرات سابقة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه ويبحث هذه المرة عن ميدالية برونزية رابعة مساء السبت.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي على الترتيب في طنجة.

كولر ورقم موسيماني

تلقى النادي الأهلي الهزيمة الأولى له تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد 23 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 17 مباراة بينما تعادل في خمس مواجهات تحت قيادة كولر.

ويعادل بذلك كولر رقم بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي بتلقي الخسارة الأولى في مباراته رقم 23 كمدير فني للأهلي.

وللمصادفة فكانت خسارة موسيماني الأولى أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في ذلك التوقيت يوم 8 فبراير من نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد تفوق فريق الأهلي في 22 مباراة متتالية منذ قدوم كولر تلقى الهزيمة الأولى أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي نفس المسابقة.