ديلي ميل: عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 01:00

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد

يرغب مجموعة مستثمرين قطريين في شراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز الأمريكية المالكة الحالية للنادي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرا اليوم الأربعاء أوضحت خلاله أن تلك المجموعة من المستثمرين تعتبر مانشستر يونايتد بمثابة جوهرة في تاج كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستتقدم بعرض خلال الأيام المقبلة للعائلة الأمريكية لشراء النادي وهم يشعرون بالثقة لحسم الصفقة لصالحهم.

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وأوضح التقرير أن تلك المجموعة ستمنح المدرب إريك تين هاج كل ما يريد في سوق الانتقالات لدعم الفريق مع إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد أو هدمه وإعادة بنائه بعد استطلاع رأي المشجعين.

وأكد التقرير أن تلك المجموعة من المستثمرين لن تواجههم عقبة ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية لنادي باريس سان جيرمان إذ أنهم مجموعة منفصلة عنهم.

وتنص اللوائح على منع جهة واحدة من امتلاك ناديين في نفس المسابقة في ظل احتمالية التقاء يونايتد وسان جيرمان في أي مسابقة أوروبية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنه لا توجد مصلحة للمستثمرين في الحصول على حصة جزئية من ملكية النادي بل يريدون الاستحواذ عليه كليا.

وذكر التقرير من بعض المصادر "هناك أموال كبيرة متاحة إنهم يريدون التأكد من أن يونايتد في المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه وهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى".

وأكد التقرير أن تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر هو مشجع ليونايتد ويدرك جيدا تاريخ النادي.

وسيحتاج ذلك الاستحواذ لموافقة رابطة الدوري الإنجليزي أولا ولكنه قد يواجه معارضة نظرا للمخاوف بشأن حقوق الإنسان في قطر.

وحاولت عائلة آل ثاني شراء يونايتد في عام 2011 مقابل أكثر من مليار جنيه إسترليني لكن رفضت عائلة جلايزرز العرض.

وتواجه مجموعة المستثمرين القطريين منافسة من السير جيم راتكليف أحد رجال الأعمال في إنجلترا والمشجع للنادي.

مانشستر يونايتد قطر الدوري الإنجليزي
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