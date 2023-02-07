جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة

أبدى جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي استيائه من توديع كأس العالم للأندية من مرحلة نصف النهائي.

وخسر بطل أمريكا الجنوبية من الهلال السعودي بنتيجة 3-2. (طالع التفاصيل)

وتحدث باربوسا لشبكة جلوبو البرازيلية عقب نهاية اللقاء قائلا: "بالطبع نتيجة مؤلمة، الوقت له تأثيره أيضا، النتيجة تؤلم لكننا جئنا بفخر كبير".

وأضاف "لا زال أمامنا مباراة أخرى وسندافع عن أكبر فريق في البرازيل، عانينا اليوم وسنرفع رؤوسنا غدا".

واشتكى اللاعب من حكم اللقاء: "ارتكبنا أخطاءً عادية وأشهر الحكم البطاقات، ارتكبت خطأً ولم أتحدث معه وأردت أن تستمر المباراة فأشهر في وجهي بطاقة".

وأشهر الحكم 6 بطاقات صفراء في وجه لاعبي فلامنجو وبطاقة حمراء في وجه جيرسون.

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وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.