الزعيم لا ينسى.. الهلال ينتصر على فلامنجو ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 23:16

كتب : إسلام أحمد

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

تأهل الهلال لـ نهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

سجل أهداف الهلال: سالم الدوسري (2) ولوسيانو فييتو، فيما سجل بيدرو هدفي فلامنجو.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

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كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.

التشكيل

دفع البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالثنائي بيدرو وجابريل باربوسا في الهجوم.

وظهر المخضرم ديفيد لويز في تشكيل الفريق الأساسي حيث يجاور ليو بيريرا في قلب الدفاع.

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وأجرى الأرجنتيني رامون دياز 3 تغييرات في تشكيل الهلال السعودي.

وبدأ خليفة الدوسري وأندري كارييو ولوسيانو فييتو بدلا من ناصر الدوسري ومحمد كنو وميشايل في 3 تغييرات عن مباراة الوداد.

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وصف المباراة

لم ننتظر كثيرا للدخول في أجواء اللقاء، في الدقيقة الثالثة سقط لوسيانو فييتو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من ماتيوزينيو.

ركلة انبرى لها سالم الدوسري وسجلها على يمين سانتوس حارس فلامنجو معلنا تقدم الهلال مبكرا في الدقيقة الرابعة.

هدف جعل الدوسري خامس لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات.

كما أصبح بفضل هدفه الهداف التاريخي للنادي برصيد 3 أهداف بعدما سجل في 2019 و2021.

حاول لاعبي فلامنجو التماسك بحثا عن التعادل، في الدقيقة 10 مرت رأسية بيدرو بجوار القائم.

وفي الدقيقة 15 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه جيرسون بسبب محاولة التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وبعد دقيقتين تبعه جابريل باربوسا بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

في الدقيقة 20 جاء التعادل تمريرة أرضية من ماتيوزينيو وتسديدة أرضية من بيدرو سكنت على يمين المعيوف.

وكاد فلامنجو أن يقلب الطاولة بعد دقائق من التعادل بعد عرضية مرت من فوق المعيوف لكن رأسية جيرسون لم تسكن الشباك.

سيطرة فلامنجو لم تشكل في الدقائق التالية أي خطورة على مرمى المعيوف.

وفي الدقيقة 41 تحصل ديفيد لويز على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على فييتو.

وبعد دقيقة واحدة أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه المهاجم الأرجنتيني فييتو.

6 دقائق مفصلية

ومع احتساب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وخلال دخول لوسيانو فييتو داخل منطقة الجزاء تعرض الأرجنتيني للعرقلة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وفي الدقيقة 45+8 احتسب ركلة جزاء للهلال بعد تدخل قوي من جيرسون تحصل على إثره على بطاقة صفراء ثانية.

فأكمل بطل البرازيل اللقاء بعشر لاعبين، فيما سدد سالم الدوسري ركلته في الدقيقة 45+9 في الشباك.

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هدف جعل الدوسري أفضل هداف عربي في كأس العالم للأندية بالتساوي مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق برصيد 4 أهداف.

سالم الدوسري هو أول لاعب يسجل هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول من مباراة في تاريخ كأس العالم للأندية.

وأول لاعب يسجل ضد نفس الخصم في نسختين مختلفتين بعدما كرر الأمر في 2019 و2022.

ومعه انتهى الشوط الأول بتفوق الزعيم.

الشوط الثاني

حاول فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو تعديل الكفة فأشرك إيرك بولجار وفابريسيو بدلا من دي أراسكايتا وليو بيريرا لتنشيط الفريق.

سيطر فلامنجو مع اعتماد الهلال على المرتدات والتي شكلت خطورة قوية.

في الدقيقة 56 أشهرت بطاقة جديدة وتلك المرة في وجه بولجار.

أول تغييرات الهلال كانت من نصيب أوديون إيجالو وشارك عوضا عنه ميشايل ديلجادو لاعب فلامنجو السابق في الدقيقة 57.

بعد دقيقة واحدة كاد عادل الدوسري أن يسجل الهدف الثالث بعد مجهود فردي من المراوغة لـ موسى ماريجا لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

في المقابل مرت رأسية جابريل باربوسا أعلى من العارضة في الدقيقة 63.

عادل تحصل على ثاني بطاقات الهلال الصفراء ومن ثم عوضه ناصر الدوسري في النهائي في الدقيقة 65.

فلامنجو حاول تنشيط الهجوم بمشاركة إيفرتون سواريس بدلا من إيفرتون ريبيرو في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 استطاع سالم الدوسري أن يصنع بعرضية رائعة فرصة الهدف الثالث داخل منطقة الجزاء لفييتو الذي تسلم الكرة وسدد كرة قوية أعلى الشباك معلنا الهدف الثالث للزعيم.

وبات فلامنجو ثاني فريق برازيلي يستقبل 3 أهداف في مباراة واحد في كأس العالم للأندية بعد أتليتكو مينيرو الذي خسر من الرجاء المغربي 3-1 في 2013.

هدأت المباراة بعدما حسم الهلال نتيجتها لصالحه فيما ظهر على فلامنجو الاستسلام.

في الدقيقة 81 شارك أرتورو فيدال بدلا من تياجو مايا في آخر تغييرات الفريق البرازيلي.

عاد الأمل من جديد للفريق البرازيلي بعدما سجل بيدرو هدفا من متابعة لكرة ارتطمت بأقدام الدفاع، في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وأصبح بيدرو أول لاعب يسجل هدفين لفريق برازيلي منذ 2010 منذ أندريس داليساندرو والثالث بشكل عام.

في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهاتريك بعدما انفرد وراوغ المدافع لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس.

بعد دقيقة أعلن الحكم نهاية اللقاء معلنا تأهلا تاريخيا للهلال لنهائي كأس العالم للأندية 2022.

الهلال فلامنجو كأس العالم للأندية 2022
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