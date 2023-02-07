منافس الزمالك - الترجي يكشف رفض كاف حل أزمة الحضور الجماهيري أمام المريخ

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طلب الترجي التونسي بحل أزمة المدرجين الجنوبي والشمالي باستاد رادس قبل مواجهة المريخ السوداني.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بجانب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وإيليكت سبورت التشادي.

ويستضيف الترجي فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء يوم السبت في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض الاتحاد الإفريقي "كاف" حضور الجماهير بالمدرجين الجنوبي والشمالي بسبب عدم وجود مقاعد.

وكان الترجي قد أصدر بيانا رسميا يعلن فيه عن قرار الاتحاد الإفريقي بمنع 30 ألف مشجع للفريق من حضور مباريات دوري الأبطال، وناشد السلطات المعنية بسرعة التدخل. (طالع التفاصيل)

كشف نادي الترجي التونسي عن انفراجة محتملة في أزمة الحضور الجماهيري بمباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وخاطبت إدارة الترجي، الاتحاد الإفريقي من أجل الحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال المدرج في وضعه الحالي بمباراة المريخ لحين تجهيزه قبل مواجهة الزمالك.

ويترتب على رفض كاف بمنع 30 ألف مشجع للفريق من حضور مباراة المريخ.

يذكر أن الأهلي والزمالك يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوشتر في الكونفدرالية.