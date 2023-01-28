منافس الزمالك - الترجي يعلن منع جماهيره من حضور مباريات الأبطال.. ومناشدة للسلطات

نشر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا يعلن فيه عن قرار الاتحاد الإفريقي بمنع 30 ألف مشجع للفريق من حضور مباريات دوري الأبطال، وناشد السلطات المعنية بسرعة التدخل.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بجانب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وإيليكت سبورت التشادي.

وجاء بيان الترجي التونسي كالتالي:

في إطار الاستعداد لمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للأندية سنة 2023، أدى وفد عن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيارة تفقدية إلى الملعب الأولمبي برادس قصد تأهيله لاحتضان مقابلات الترجي الرياضي التونسي في هذه المسابقة.

وقرر الاتحاد الإفريقي على إثر هذه الزيارة غلق مدارج المنعرجين الجنوبي والشمالي بسبب عدم وجود الكراسي بهما وهو الشرط الذي تفرضة لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول إلى هذه المدارج.

وعلى ضوء هذا القرار فإن الترجي الرياضي التونسي سيحرم من حوالي 30 ألف مناصر في كل مباراة، وعلى هذا الأساس وبوصفه رافع الراية الوطنية في هذه المسابقة فإن إدارة النادي تطلب من السلط المعنية وخاصة إدارة الحي الوطني الرياضي تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت وتوفير الكراسي بالمنعرجين حتى يتمكن الفريق من اللعب أمام جماهيره خلال لقاءاته القارية وحتى لا تتأثر حظوظه في هذا الدور المتقدم والهام من دوري أبطال إفريقيا للأندية.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 24 فبراير المقبل.