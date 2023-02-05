انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوارديولا لا يقبل الهدية

يستضيف توتنام فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 36 نقطة بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

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نهاية المباراة

ق87: بطاقة حمراء على كريستيان روميرو بعد تدخل قوي على جاك جريليش

ق68: هاري كين يراوغ ويسدد وإديرسون يتصدى من داخل منطقة الجزاء

ق65: كيفن دي بروين يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق63: تمريرة من دي بروين وتسديدة صاروخية من جوليان ألفاريز يبعدها إريك داير إلى ركنية

ق58: دخول كيفن دي بروين في مكان رياض محرز

ق55: عرضية من إيفان بيرسيتش ورأسية من بن ديفيز فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: العارضة تمنع التعادل من رياض محرز بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق43: فرصة تضيع على ثلاث مرات من توتنام، كين يسدد في الدفاع ثم داير كذلك وترتد للمدافع الإنجليزي الذي سدد مجددا وأبعدها ناثان أكي

ق42: جريليش يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق40: عرضية من جريليش وتسديدة من رودري يتصدى لها لوريس

ق18: تسديدة من برناردو سيلفا يتصدى لها لوريس

ق14: الإعصااااااااااار لا يتوقف، جوووووول أول من هاري كين

ق4: عرضية من رياض محرز ورأسية من أكانجي سهلة في يد لوريس

بداية المباراة