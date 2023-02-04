انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (3) - (0) ليفربول.. هزيمة جديدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ضد ليفربول التي تقام في ملعب مولينيكس في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق71. جووووول الثااالث لولفرهامبتون عن طريق روبن نيفيز بعد تمريرة من أداما تراوري ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

ق62. صلاح يسدد وكرته تمر بجوار المرمى.

ق55. صلاح يهدر فرصة أمام المرمى بعد تمريرة من نابي كيتا.

ق51. تسديدة من نابي كيتا من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته تبعد من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. أليسون يتصدى لفرصة الهدف الثالث بانفراد من ماتيوس نونيس.

ق19. تسديدة من صلاح فوق المرمى.

ق12. جوووول ثاااني لولفرهامبتون عن طريق كريج داوسون بمتابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق6. جوووووول أول لولفرهامبتون عن طريق جويل ماتيب بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة.