مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) كريستال بالاس.. محاولات حمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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ق 34 أنتوني يحاول مجددا ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 28 أنتوني يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 27 ماركوس راشفورد يسدد ولكن فيسينتي جوايتا يتصدى ببراعة إلى ركنية

ق 13 فيجورست يسدد بالرأس والحارس يتصدى.

الهدف رقم 99 لـ برونو فيرنانديز في مسابقات الدوري، وهو الهدف رقم 22 من ركلة جزاء، من أصل 25 ركلة سددها.

ق7 جووووووووووول برونو يسجل الهدف الأول ليونايتد من ركلة جزاء.

ق4 ضربة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد على هيوز.

انطلاق المباراة