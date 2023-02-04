عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك

السبت، 04 فبراير 2023 - 01:29

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

تحدث عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي السابق تفاصيل مفاوضات انتقاله لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية.

وسبق أن صرّح مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com بأن النادي وافق على انتقال جناحه في الساعات الأخيرة للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن مجدي عبر أون تايم سبورتس 2: "بدأت من 1 ديسمبر إلى 1 يناير البحث عن عرض من أجل الرحيل من الإسماعيلي بمقابل مادي".

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وأضاف "خلال 5 سنوات في الإسماعيلي حصلت على عروض لكن لم أرحل عن صفوف الفريق".

وأكمل "قبل نهاية القيد حصلت على أكثر من عرض لم يلق بي أو النادي الإسماعيلي".

وأردف "حصلت على عرض من الزمالك عن طريق وكيل، وتحدثت مع مسؤولي اللجنة الحالية للنادي، وعقدت جلسة معهم وأخبروني إنه سيساعدوني وتفاوضوا بالفعل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وتابع "الصفقة لم تتم في اللحظة الأخيرة، ولا أعرف السبب حتى الآن".

وأتم "هدفي كان تقديم عرض جيد للإسماعيلي حتى يستفيد النادي وأخرج من الباب الكبير".

وكشف مجدي انتهاء علاقته مع الإسماعيلي بفسخ التعاقد ودون رجعة. (طالع التفاصيل)

وخاض مجدي الموسم الحالي 9 مباريات صنع خلالها هدف واحد.

إجمالا خاض مجدي (25 عاما) بقميص الإسماعيلي 115 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 10.

عبد الرحمن مجدي الزمالك الإسماعيلي
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