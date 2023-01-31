مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي.. وما يتبقى للحسم

كشف الإسماعيلي عن اتفاقه بشكل مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك، مع بقاء بعض الشروط للاتفاق عليها.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "وافقنا من حيث المبدأ على انتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وواصل "نتفاوض على مقابل الانتقال وإمكانية دخول لاعبين على سبيل الإعارة في الصفقة".

وأضاف "من بين الأسماء المطروحة للحصول عليها من الزمالك عبد الله جمعة وماجد هاني".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب تم عرضه عن طريق أحد الوكلاء مع إمكانية إتمام الصفقة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإسماعيلي.

بالنسبة للزمالك، فهناك ترحيب مبدئي بالتعاقد مع اللاعب ولكن يتم التفكير الآن في الأمر من الناحية الفنية.

اللاعب متواجد في القاهرة الآن، ومن المنتظر اتخاذ القرار الحاسم من الزمالك في الساعات المقبلة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات.

وتعاقد الزمالك مع ناصر منسي قادما من البنك الأهلي، والمغربي أحمد بلحاج من أسوان خلال سوق الانتقالات الحالي.

عبد الرحمن مجدي (25 عاما) انتقل للإسماعيلي عام 2017 ليشارك معه في 115 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

وصنع مجدي هدفا واحدا خلال تسع مباريات لعبها مع الإسماعيلي هذ الموسم.

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.