عبد الرحمن مجدي: انتهت علاقتي مع الإسماعيلي دون رجعة.. ورئيس النادي أقام قضية ضدي

كشف عبد الرحمن مجدي أنه فسخ تعاقده مع نادي الإسماعيلي وأن علاقته مع النادي انتهت ولا رجعة فيها.

وقال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي السابق عبر أون تايم سبورتس 2: "بدأنا الموسم الحالي بشكل خاطئ لأن إدارة الإسماعيلي تعاقدت مع 12 لاعبا دون أن يحصل اللاعبين القدامى على مستحقاتهم المتأخرة".

وأضاف "جاء ذلك أيضا بعدما ضم الفريق 11 صفقة في يناير 2022، والمشكلة أن إدارة الإسماعيلي كانت لا تعرف كيفية إدارة الفريق في ظل الموارد الجيدة لهم".

وأكمل "في الصيف الماضي عقدت جلسة مع رئيس النادي وأخبرتهم أنني أريد الرحيل لأنني لن أقدم المزيد للنادي في تلك الأجواء، ورفضوا عرضا من المصري بقيمة مليوني دولار وآخر من نادٍ قطري".

وأردف "وفؤجئت برئيس الإسماعيلي يظهر في الإعلام ويقول إنه لن يتخلى عني إلا بمقابل 100 مليون جنيه، وعندما زار معسكر الفريق في الإسكندرية أخبرته إنني لست ميسي لأحصل على عرض بمثل هذا الرقم".

وتابع "رئيس النادي طلب مني الظهور في فيديو من أجل إعلان أنني أريد الرحيل عن صفوف الفريق".

وواصل "ثم عقدنا جلسة من أجل زيادة راتبي، فطُلب مني التنازل عن مستحقاتي من الموسم الماضي مثل زملائي، لكنني رفضت لأنني علمت من زملائي إنهم لم يتفقوا من مجلس الإدارة على هذا الأمر".

واستمر "مجلس الإدارة عدّل عقدي من 3 ملايين جنيه في الموسم، لـ 5 ملايين لكنهم لم يوثقوا العقود في اتحاد الكرة وعلمت أن العقود في مكتب رئيس النادي، ولم أحصل على أي جنيه من العقد الجديد رغم حصولي على شيكين بنسبة 25% لشهر أكتوبر 2022 و25% مستحقة في فبراير الحالي".

وأضاف "ذهبت إلى البنك لصرف مستحقاتي في أكتوبر الماضي، لكن أخبروني أن الحساب بدون رصيد، وعندما تواصلت مع رئيس النادي قيل لي: "أخبط رأسك في الحيط، النادي ليس به أموال" وحصلت على رفض الشيك من البنك".

وأوضح "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة منذ 4 أشهر ضد النادي ولم أجد أي رد حتى الآن".

وتابع "في النهاية لم أحصل على نسبة المشاركة والمقدرة بـ 25% من الموسم الماضي، ولم أحصل على أي جنيه من تعاقدي في الموسم الحالي، اضطررت لبيع سيارتي لأنني لم اتحصل على راتبي لمدة 8 أشهر".

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وتطرق للحديث عن الأزمة الأخيرة قائلا: "قبل مباراة حرس الحدود تواصل معي المحامي الخاص بي وأخبرني أن رئيس الإسماعيلي أقام قضية ضدي "خيانة أمانة" بسبب الشيكات، وأخبرت أحمد حسام "ميدو" المدير الفني إنني لن أستطيع المشاركة".

وتابع "شاركت وخرجت في الدقيقة 43 من الشوط الأول، وهو ما حدث معي لأول مرة في مسيرتي، واعتذرت لزملائي عقب المباراة".

وأتم "علاقتي مع النادي الإسماعيلي انتهت ولا رجعة فيها، حاولت الخروج بشكل جيد من النادي بعد كل الفترة التي قضيتها لكن لم يحدث".

وخاض مجدي الموسم الحالي 9 مباريات صنع خلالها هدف واحد.

إجمالا خاض مجدي (25 عاما) بقميص الإسماعيلي 115 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 10.