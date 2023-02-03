مؤتمر تين هاج - عن تطورات أزمة جرينوود.. اعتزال فاران الدولي ومشاركة سابيتزر المنتظرة

رفض الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد التعليق على خروج ميسون جرينوود من السجن، مشيرا إلى أن لاعبه الجديد مارسيل سابيتزر سيتواجد في قائمة الفريق أمام كريستال بالاس.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عن ميسون جرينوود: "لا يمكنني التعليق على شيء في هذه اللحظة. لا يمكنني قول أي شيء عنها. يمكنني الإشارة إلى بيان النادي الحالي ولا يمكن أن أضيف شيء آخر الآن".

وأسقطت جميع التهم الموجهة إلى ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد أمس الجمعة، وأصدر النادي بعدها بيانا للتعليق على الأمر.

وأضاف عن كريستال بالاس ""يجب أن نركز دائمًا على المباراة ، بغض النظر عن أي شيء. لدينا الكثير لنفعله ضدهم، قبل أسبوعين كان أداءنا سيئا هناك. لم نكن سعداء بالأداء الذي قدمناه ، فقد كان تركيزنا بنسبة 90٪ وخسرنا نقطتين. غدا نحتاج إلى مباراة أفضل وتركيز أفضل وسلوك أفضل في طريقة اللعب لأننا يجب أن نتغلب عليهم لأن هذا واضح تماما".

وواصل "سابيتزر سيتواجد في قائمة الفريق غدا السبت أمام كريستال بالاس، إنه لاعب جيد جدا. تدرب معنا مرة واحدة فقط ولكن يمكنك أن ترى أنه لاعب لائق جدا وأعتقد أنه مستعد للعب".

وانتقل مارسيل سابيتزر معارا من بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد لمدة ستة أشهر في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

واستدرك عن اعتزال فاران الدولي "بالنسبة إلى يونايتد، أعتقد أنها أخبار جيدة. رافا حقق كل شيء فيما يتعلق بأندية كرة القدم ومع منتخب بلاده أيضا. إنه أمر لا يصدق ما حققه. احترمه كثيرا وأنا سعيد لأنه وضع كل طاقته وخبرته الآن في الفريق".

واستكمل "أعطاني المعلومات بأنه كان ينوي القيام بذلك. لم أناقشه فرافا من ذوي الخبرة وفي سن يتخذ فيه قراره بنفسه بشأن ذلك. لا يمكنني إلا أن أعبر عن احترامي العميق لمسيرته حتى الآن ولكن هناك الكثير في المستقبل".

وتابع عن فوز راشفورد بجائزة لاعب الشهر "من الجيد دائمًا الفوز بجوائز فردية، لكن علينا أيضا أن نفوز كفريق. علينا أن نعمل على ذلك وعندما يفوز الفريق، سيحصل الأفراد على مكافآتهم وهذه هي دائمًا كرة القدم".

وفاز راشفورد بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته والثانية خلال هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة.