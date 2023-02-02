أول تعليق من مانشستر يونايتد على إسقاط تهم جرينوود

الخميس، 02 فبراير 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

أصدر مانشستر يونايتد بيانا يعلق من خلاله على قرار المدعي العام البريطاني بإسقاط التهم عن مهاجمه ميسون جرينوود.

وجاء بيان يونايتد كالتالي:

مانشستر يونايتد علم بقرار المدعي العام بإسقاط التهم ضد ميسون جرينوود.

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سيجري النادي إجراءاته الخاصة قبل تحديد الخطوات المقبلة.

لن نعلق أكثر على تلك المسألة قبل انتهاء الإجراءات المذكورة.

وظهرت الاتهامات ضد جرينوود في يناير 2022، ليتم إيقافه من جانب النادي.

وتم اتهام المهاجم البالغ من العمر 21 عاما بمحاولة اغتصاب واعتداء وسلوك تحكمي ضد صديقته.

وتم إسقاط التهم بناء على "انحساب الشهود الرئيسيين وظهور أدلة جديدة تعني عدم وجود إمكانية حقيقية للإدانة"، بحسب بيان هيئة الادعاء.

وواجه جرينوود العديد من المشاكل بجانب الإيقاف، حيث تم إلغاء عقد رعاية شركة نايكي، كما تم حذف اللاعب من لعبتي "فيفا" و"فوتبول ماندجر".

وأوقف مانشستر يونايتد بيع أي منتج يحمل اسمه أو صورته، كما ألغى عدد من زملائه متابعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتد عقد جرينوود مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2025.

جرينوود مانشستر يونايتد
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