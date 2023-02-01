منافس الزمالك.. الترجي يكشف عن انفراجه في أزمة الحضور الجماهير بدوري الأبطال

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

أحمد السيد زيزو - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

كشف نادي الترجي التونسي عن انفراجة في أزمة الحضور الجماهيري بمباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بجانب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وإيليكت سبورت التشادي.

وقال نادي الترجي في بيان رسمي: "وزير الرياضة تعهد بتجهيز المدرجين الجنوبي والشمالي باستاد حمادي العقربي (رادس) بالكراسي قبل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف"إدارة الترجي خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال المدرج في وضعه الحالي بمباراة المريخ السوداني إلى حين تجهيزه بالكراسي قبل مواجهة الزمالك".

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وكان الترجي قد أصدر بيانا رسميا يعلن فيه عن قرار الاتحاد الإفريقي بمنع 30 ألف مشجع للفريق من حضور مباريات دوري الأبطال، وناشد السلطات المعنية بسرعة التدخل. (طالع التفاصيل)

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 24 فبراير المقبل.

الترجي التونسي الزمالك
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