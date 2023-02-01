وكيله: مصير فيرمينو سيتضح خلال شهر فبراير

أوضح روجر فيتمان وكيل روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول أن مصير لاعبه سيتضح خلال شهر فبراير الجاري.

وينتهي عقد فيرمينو يونيو المقبل ويحق له التعاقد مع أي ناد بداية من شهر يناير.

وقال فيتمان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "علاقة فيرمينو وليفربول طويلة، ولذلك هو يشعر بالارتياح هناك".

أضاف "في الوقت الحالي تسير المفاوضات بشكل جيد، وسنعرف خلال شهر فبراير مصير فيرمينو".

وتابع "يجب أن يكون لفيرمينو رأيا أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق مع ليفربول".

وأتم وكيل الدولي البرازيلي "نحن على المسار الصحيح ونجري محادثات جيدة حقا مع ليفربول".

ويفكر فيرمينو في تمديد التعاقد مع ليفربول الذي يواصل المحادثات من جانبه.

وكان يورجن كلوب قد قال قبل أسابيع: "أريد فيرميو أن يبقى معنا بالتأكيد. لقد أجرينا محادثات التجديد بالفعل".

ويغيب فيرمينو عن صفوف ليفربول منذ العودة من توقف كأس العالم بسبب إصابة في عضلة السمانة.

ولعب فيرمينو 21 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

فيرمينو انتقل لصفوف ليفربول في 2015 قادما من هوفينهايم الألماني ليشارك مع الريدز في 348 مباراة سجل خلالها 107 هدفا وصنع آخرين