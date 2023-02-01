كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يتأهل للنهائي لأول مرة منذ 1976

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

شين لونجستاف

حسم نيوكاسل تأهله لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على ساوثامبتون بنتيجة 2-1.

وسيقام نهائي النسخة 63 من المسابقة يوم 26 فبراير على ملعب ويمبلي.

تقدم جيوش المدينة بثنائية عن طريق شين لونجستاف في الدقيقتين 5 و21 وكلاهما من صناعة كيران تيريبير وميجيل ألميرون.

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وفي الدقيقة 29 سجل تشي أدامز هدف تقليص الفارق للضيوف.

وبذلك أصبحت النتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وفي الدقيقة 81 أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل.

وبذلك لن يخوض البرازيلي المباراة النهائية.

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وينتظر نيوكاسل الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

وتفوق يونايتد ذهابا بنتيجة 3-0 قبل لقاء الإياب المقرر إقامته الأربعاء.

وسيكون ذلك النهائي الثاني في تاريخ نيوكاسل بالمسابقة بعد نسخة 1975-76 وحينها خسر من مانشستر سيتي في النهائي.

ويعد ليفربول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية
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