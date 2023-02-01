كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يتأهل للنهائي لأول مرة منذ 1976

حسم نيوكاسل تأهله لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على ساوثامبتون بنتيجة 2-1.

وسيقام نهائي النسخة 63 من المسابقة يوم 26 فبراير على ملعب ويمبلي.

تقدم جيوش المدينة بثنائية عن طريق شين لونجستاف في الدقيقتين 5 و21 وكلاهما من صناعة كيران تيريبير وميجيل ألميرون.

وفي الدقيقة 29 سجل تشي أدامز هدف تقليص الفارق للضيوف.

وبذلك أصبحت النتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وفي الدقيقة 81 أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل.

وبذلك لن يخوض البرازيلي المباراة النهائية.

وينتظر نيوكاسل الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

وتفوق يونايتد ذهابا بنتيجة 3-0 قبل لقاء الإياب المقرر إقامته الأربعاء.

وسيكون ذلك النهائي الثاني في تاريخ نيوكاسل بالمسابقة بعد نسخة 1975-76 وحينها خسر من مانشستر سيتي في النهائي.

ويعد ليفربول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.