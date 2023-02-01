أمم إفريقيا للمحليين - السنغال تضرب موعدا ناريا مع الجزائر في النهائي

تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

سجل بابا ديالو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

هدف هو الثاني للسنغالي الشاب البالغ 19 عاما، يتصدر بها ترتيب هدافي منتخب بلاده.

وبذلك ستكون بطولة أمم إفريقيا للمحليين على موعد مع بطل جديد بعد تأهل الجزائر المستضيف والسنغال.

وكان منتخب الجزائر قد تفوق على النيجر بنتيجة 5-0 في أول مواجهتي المربع الذهبي. (طالع التفاصيل)

وكان أفضل مركز للسنغال هو الرابع في النسخة الأولى عام 2009، ومثله للجزائي في نسخة 2011.

ويعد منتخبا الكونغو الديموقراطية والمغرب الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين لكل منتخب.

ويأتي خلفهما كل من ليبيا وتونس بلقب لكل منتخب.

وسيقام النهائي يوم 4 فبراير المقبل على استاد نيلسون مانديلا في التاسعة والنصف مساءً.