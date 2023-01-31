بمشاركة قندوسي.. الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة بعد الفوز بخماسية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

الجزائر - النيجر - أمم إفريقيا للمحليين

شارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وبدأ قندوسي بشكل أساسي في تشكيل مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين حتى 4 فبراير المقبل.

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ولعب قندوسي في مواجهة النيجر 69 دقيقة قبل أن يتم استبداله ضمن أربع تبديلات أجراها بوقرة.

وسجل أيمن محيوس لاعب مولودية الجزائر هدفين في انتصار ثعالب الصحراء ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ليصبح هداف المسابقة.

وينتظر منتخب الجزائر المتأهل من مواجهة السنغال ومدغشقر لمواجهته في النهائي المقرر له يوم 4 فبراير.

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال ومدغشقر التأهل لنهائي البطولة.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي السماح لأحمد قندوسي بإنهاء بطولة أمم إفريقيا للمحليين رفقة منتخب الجزائر دون العودة إلى اللوائح.

وشارك قندوسي في الأربع مباريات السابقة مع منتخب الجزائر خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ولعب قندوسي مواجهة كوت ديفوار في ختام دور المجموعات كبديل بينما باقي المباريات لعبها بشكل أساسي.

الجزائر بطولة إفريقيا للمحليين أحمد قندوسي
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