غزل المحلة لـ في الجول: نطالب بالحصول على حق رعاية إمام عاشور بعد انتقاله

بدأ نادي غزل المحلة التحرك للحصول على حق رعاية إمام عاشور الذي انتقل من الزمالك إلى ميتيلاند الدنماركي.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي ضم إمام عاشور حتى 2027. (طالع التفاصيل)

وقال وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com: "بدأنا التحرك للحصول على حق رعاية إمام عاشور بتقديم شكوى لاتحاد الكرة المصري لحصولنا على نسبتنا القانونية من بيع إمام عاشور لـ ميتيلاند الدنماركي".

وأوضح "إمام عاشور لعب لغزل المحلة منذ عمر 7 سنوات حتى سن الـ 20".

وأكمل "لا يوجد بند نسبة إعادة بيع بين غزل المحلة والزمالك".

وأصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري في الدنمارك بعد محمد زيدان وأمير عادل "جاكوبسن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.